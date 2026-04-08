Грузия — лидер по свободе интернета среди соседних стран

08.04.2026 22:58





Согласно отчёту портала Cloudwards о свободе интернета за 2026 год, Грузия входит в группу стран со средним уровнем свободы: она набрала 64 балла из 100. В эту же категорию попали:



• США;

• Франция;

• Германия;

• Гонконг;

• Япония;

• Албания;

• Австралия,

а также ряд других государств.



Как распределились соседние страны:



• Грузия — 64 балла;

• Армения — 56 баллов;

• Азербайджан — 36 баллов;

• Россия — 4 балла (в числе аутсайдеров вместе с Китаем, Ираном, Пакистаном и др.).



Что означает низкий балл?



Страны с 4 баллами (включая Россию) не считаются «свободными» ни в одной из четырёх оцениваемых категорий:

• доступ к торрент‑сайтам;

• контент для взрослых;

• политическое и гражданское онлайн‑выражение;

• доступность VPN‑сервисов.

В России, например, заблокированы или ограничены основные международные платформы (X, YouTube, TikTok, Facebook), а также серьёзно ограничены VPN‑сервисы.



Лидеры рейтинга (92+ балла):



Бельгия;

Дания;

Финляндия;

Исландия;

Норвегия;

Новая Зеландия;

Словакия.

В этих странах практически нет ограничений на доступ к соцсетям, VPN и политическое онлайн‑выражение (хотя торрент‑ресурсы могут быть ограничены).



Примечание: авторы исследования подчёркивают, что их отчёт — собственный рейтинг, а не официальный международный индекс.





