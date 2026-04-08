Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия — лидер по свободе интернета среди соседних стран


08.04.2026   22:58


Согласно отчёту портала Cloudwards о свободе интернета за 2026 год, Грузия входит в группу стран со средним уровнем свободы: она набрала 64 балла из 100. В эту же категорию попали:

• США;
• Франция;
• Германия;
• Гонконг;
• Япония;
• Албания;
• Австралия,
а также ряд других государств.

Как распределились соседние страны:

• Грузия — 64 балла;
• Армения — 56 баллов;
• Азербайджан — 36 баллов;
• Россия — 4 балла (в числе аутсайдеров вместе с Китаем, Ираном, Пакистаном и др.).

Что означает низкий балл?

Страны с 4 баллами (включая Россию) не считаются «свободными» ни в одной из четырёх оцениваемых категорий:
• доступ к торрент‑сайтам;
• контент для взрослых;
• политическое и гражданское онлайн‑выражение;
• доступность VPN‑сервисов.
В России, например, заблокированы или ограничены основные международные платформы (X, YouTube, TikTok, Facebook), а также серьёзно ограничены VPN‑сервисы.

Лидеры рейтинга (92+ балла):

Бельгия;
Дания;
Финляндия;
Исландия;
Норвегия;
Новая Зеландия;
Словакия.
В этих странах практически нет ограничений на доступ к соцсетям, VPN и политическое онлайн‑выражение (хотя торрент‑ресурсы могут быть ограничены).

Примечание: авторы исследования подчёркивают, что их отчёт — собственный рейтинг, а не официальный международный индекс.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна