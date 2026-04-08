|
|
|
Грузия — лидер по свободе интернета среди соседних стран
08.04.2026 22:58
Согласно отчёту портала Cloudwards о свободе интернета за 2026 год, Грузия входит в группу стран со средним уровнем свободы: она набрала 64 балла из 100. В эту же категорию попали:
• США;
• Франция;
• Германия;
• Гонконг;
• Япония;
• Албания;
• Австралия,
а также ряд других государств.
Как распределились соседние страны:
• Грузия — 64 балла;
• Армения — 56 баллов;
• Азербайджан — 36 баллов;
• Россия — 4 балла (в числе аутсайдеров вместе с Китаем, Ираном, Пакистаном и др.).
Что означает низкий балл?
Страны с 4 баллами (включая Россию) не считаются «свободными» ни в одной из четырёх оцениваемых категорий:
• доступ к торрент‑сайтам;
• контент для взрослых;
• политическое и гражданское онлайн‑выражение;
• доступность VPN‑сервисов.
В России, например, заблокированы или ограничены основные международные платформы (X, YouTube, TikTok, Facebook), а также серьёзно ограничены VPN‑сервисы.
Лидеры рейтинга (92+ балла):
Бельгия;
Дания;
Финляндия;
Исландия;
Норвегия;
Новая Зеландия;
Словакия.
В этих странах практически нет ограничений на доступ к соцсетям, VPN и политическое онлайн‑выражение (хотя торрент‑ресурсы могут быть ограничены).
Примечание: авторы исследования подчёркивают, что их отчёт — собственный рейтинг, а не официальный международный индекс.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна