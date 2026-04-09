TCRC: Что потеряла Грузия, приостановив строительство порта в Анаклии?

09.04.2026 17:48





Приостановив проект строительства глубоководного порта Анаклия, Грузия упустила шанс стать глобальным игроком в сфере транспорта в регионе и реальной альтернативой коридорам, проходящим через Россию, — утверждает Центр исследований транспортных коридоров (TCRC).



По мнению Центра, приостановка данного проекта отрезала Грузию от Центральной и Восточной Европы, а также от растущих грузовых потоков между Центральной Азией и Китаем, и Россия быстро заполнила образовавшийся вакуум.



В своем заявлении TCRC подчеркивает, что порт Анаклия изначально задумывался как стратегический узел на восточном побережье Черного моря, способный принимать крупные суда из Африки, Америки и Азии, что сделало бы Анаклию ключевым пунктом распределения грузов на Кавказ, в Центральную Азию и Китай.



Идея строительства порта в Анаклии появилась ещё во времена правительства Михаила Саакашвили. По мнению экспертов, это приморское село в западной Грузии является идеальным местом для глубоководного порта и имеет потенциал изменить жизнь всей страны. Однако реализации этого международного проекта уже многие годы препятствуют различные политические причины. Проект, который должен был реализовать американский консорциум, был остановлен решением правительства Грузии в 2020 году. В 2024 году, когда правящая партия «Грузинская мечта» вступила в открытую конфронтацию с Западом, стало известно, что право на строительство порта в Анаклии получила находящаяся под американскими санкциями китайская компания. Однако с тех пор прошло почти два года, но никакого строительства в Анаклии так и не началось.



Центр пишет, что, остановив проект, Грузия упустила возможность привлечь т.н. «обратные» грузопотоки из Восточной и Центральной Европы, включая Польшу и Румынию, которые могли бы соединиться с Центральной Азией и Китаем через Анаклию, минуя перегруженные российско-беларуские пограничные маршруты. И это дает России дополнительное преимущество, позвляя укрепить собственные транспортные коридоры.



В то же время в бассейне Каспийского моря Азербайджан, Казахстан и Туркменистан значительно увеличили свои портовые мощности, в то время как грузинский участок Черного моря остался без глубоководного порта.



По мнению TCRC, проект «Анаклия» мог бы стать инструментом снижения зависимости центральноазиатского экспорта от российской инфраструктуры. А с приостановкой проекта контроль над этими грузопотоками вновь сосредоточился на российских портах и ​​железнодорожных сетях.



Помимо экономических последствий, Центр также обращает внимание на социальные и институциональные потери, т.к. приостановка проекта привела к ликвидации рабочих мест, связанных с современными технологиями, и ослабила шансы Грузии представить себя как диверсифицированного и предсказуемого экономического партнера в процессе интеграции с Евросоюзом.



Отдельная проблема — риск сокращения американских и европейских инвестиций. По мнению Центра, выход американских компаний Conti Group и SSA Marine из проекта воспринимается как негативный сигнал для западных инвесторов, а нарушение т.н. модели «английского права», запланированной в рамках проекта, снижает привлекательность грузинской юрисдикции для международных логистических и судоходных компаний.



Признавая некоторые объективные причины приостановки проекта «Анаклия» — низкая конкурентоспособность коридора, трудности с пересечением границ и слабость скоординированной тарифной политики — TCRC тем не менее приходит к выводу, что подобное решение грузинского правительства имело стратегические последствия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





