АБР: Экономический рост Грузии в 2026 году сократится на фоне замедления сектора услуг и слабого внешнего спроса


10.04.2026   11:36


Согласно новому отчету Азиатского банка развития (АБР), экономический рост Грузии в 2026 году сократится на фоне замедления сектора услуг и слабого внешнего спроса. Согласно распространенной банком информации, конфликт на Ближнем Востоке и возросшие геополитические риски могут еще больше замедлить рост.

«В главном ежегодном экономическом издании АБР - прогнозе развития Азии за апрель 2026 года, предполагается, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии замедлится с 7,5% в 2025 году до 5,5% в 2026 году из-за слабого внешнего спроса. Ожидается дальнейшее замедление до 5,2% в 2027 году на фоне замедления внутреннего потребления, которое станет следствием сокращенной доли мигрантов, въехавших в результате вторжения России в Украину. Прогноз основывается на сценарии ранней стабилизации конфликта на Ближнем Востоке, который был составлен 10 марта в условиях особенно высокой неопределенности», -говорится в информации.


﻿
