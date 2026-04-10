Во сколько обходится испечь паску в 2026 году

10.04.2026 16:45





Цены на основные ингредиенты паски (пасхального кулича) в 2026 году значительно выросли, что, в свою очередь, отражается на себестоимости выпечки. В связи с этим информационное интернет издание BusinessPressNews заинтересовалось, сколько стоит приготовить кулич в 2026 году.



Данные Национальной службы статистики показывают, что в марте 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всего подорожала мука, за ней следуют яйца, сливочное масло и молоко. В то же время сахар и изюм подешевели.



В частности, в марте в годовом выражении цена на муку выросла на 13%, на яйца – на 2%, на сливочное масло – на 1,4%, а на заводское молоко – на 0,5%. При этом изюм подешевел на 0,34%, а сахар – на 12,6%.





В 2026 году цена 1 литра заводского молока начинается от 2,95 лари и достигает 5,85 лари. В то же время стоимость 1 кг муки начинается от 2,35 лари, а сахар – от 1,75 лари.



Что касается яиц, упаковка из 10 штук в маркетах стоит от 4,6 до 5,9 лари. В розничной продаже цена одного яйца колеблется в пределах 40–50 тетри.



Отметим, что в маркетах и на рынках стоимость 1 кг сливочного масла начинается от 30 лари и может достигать около 45 лари.



В маркетах и розничных торговых точках цена 1 кг цукатов в этом году начинается от 12 и достигает 13 лари. Что касается изюма, его стоимость составляет от 9 до 13,4 лари за килограмм.



