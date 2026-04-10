Реконструкция Дворца шахмат в Тбилиси сорвана

10.04.2026 16:59





Контракт на 29,7 млн лари (около $10,4 млн) по реконструкции одного из самых узнаваемых модернистских зданий Тбилиси – Дворца шахмат в парке Вере – расторгли из-за срыва сроков и некачественных работ. Об этом сообщает агентство bm.ge со ссылкой на Фонд развития Тбилиси.



«Фонд неоднократно уведомлял компанию как о необходимости соблюдения сроков, так и об устранении некачественно выполненных работ. Компания несколько раз штрафовалась, однако в итоге допущенные нарушения привели к расторжению контракта», – заявили в фонде.



Подрядчик фонда – Britania Construction, грузинский филиал зарегистрированной в Великобритании компании Geo Sky Construction Limited. В прошлом фирма уже неоднократно получала контракты от Фонда развития Тбилиси. В частности, в 2024 году мэрия доверила ей реконструкцию бывшего Кадетского корпуса на улице Табукашвили – стоимость этого проекта составила около 27 млн лари.



Britania Construction начала реконструкцию Дворца шахмат в 2024 году и должна была завершить к концу 2026-го. Однако, как выяснилось теперь, договор с подрядчиком прекратили еще августе 2025 года.



Теперь власти намерены начать процесс заново. 8 апреля фонд объявил новый тендер на сумму около 10,3 млн лари. Прием заявок продлится до 11 мая. После подписания контракта работы планируют завершить примерно за два года.



На первом этапе речь снова идет о базовых работах – восстановлении крыши и фасада. Второй этап предусматривает реставрацию интерьеров.



Дворец шахмат – один из символов позднего грузинского модернизма. Его построили в 1973 году по проекту архитекторов Владимира Алекси-Месхишвили и Германа Гудушаури. Здание посвятили легендарной шахматистке Ноне Гаприндашвили – на тот момент уже многократной чемпионке мира.



С 2019 года объект имеет статус культурного наследия. Его обновление началось одновременно с реконструкцией Верийского парка, который власти открыли после ремонта осенью 2025 года.



Источник: Новости - Грузия

