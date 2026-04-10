ЕС и США готовят соглашение по редкоземельным минералам

10.04.2026 17:01





Европейский Союз и США приближаются к заключению соглашения о координации действий по добыче и обеспечению поставок редкоземельных минералов.



Об этом говорится в проекте "плана действий", с которым ознакомилось агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".



Согласно проекту, потенциальное соглашение будет предусматривать создание стимулов, таких как минимальные цены, что может дать преимущество поставщикам, которые не являются китайскими.



Кроме этого, как отмечается, ЕС и США ищут партнеров среди других стран для создания более широкого альянса с целью формирования новых цепей поставок критических минералов.



Активизация переговоров происходит на фоне ограничений, введенных Китаем на экспорт редкоземельных элементов в ответ на торговую политику Дональд Трамп.



Как утверждают собеседники агентства, сейчас документы находятся на рассмотрении государств-членов ЕС и могут быть доработаны. Стороны еще не согласовали все детали – в частности, относительно субсидий, минимальных цен и гарантий закупки.



Накануне писали, что еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович посетит Соединенные Штаты в конце апреля.



Стоит напомнить, что Европарламент 26 марта принял позицию по двум предложениям по тарифам в рамках рамочного торгового соглашения ЕС и США, согласованного в Торнбери летом 2025 года.



Речь идет о рамочном торговом соглашении между ЕС и США, заключенном в шотландском Торнбери 27 июля 2025 года, которое закрепило пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.





