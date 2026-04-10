Муку в Грузии собираются «пометить» для борьбы с теневым рынком
10.04.2026 18:39
В Грузии хотят ввести обязательную маркировку муки – власти и бизнес рассчитывают, что это поможет вывести из тени часть рынка и навести порядок в отрасли. Об этом сообщает агентство bm.ge.
Инициативу продвигает Ассоциация производителей пшеницы и муки. Сейчас она обсуждает механизм с министерствами сельского хозяйства и финансов. По словам главы ассоциации Левана Силагава, принципиальное согласие уже есть – теперь дело за окончательным решением Минфина.
Идея простая: каждую мешковину муки будут снабжать специальной акцизной маркой – примерно такой же, как на алкоголь или напитки. Марку нужно будет покупать у государства и прикреплять к мешку прямо на производстве. При вскрытии она будет рваться, чтобы ее нельзя было использовать повторно.
Зачем это нужно?
По словам участников рынка, сейчас значительная часть муки в стране производится и продается вне официального учета. Формально в Грузии заявляют урожай пшеницы до 200 тысяч тонн, но крупные мелькомбинаты получают лишь небольшую часть этого объема. Остальное, предполагают в отрасли, перерабатывают так называемые «теневые» мельницы.
Такие производители не платят налоги, могут не соблюдать стандарты качества, одновременно продавая продукцию дешевле за счет ухода от правил. В результате легальные предприятия оказываются в неравных условиях, а государство теряет доходы.
Маркировка должна это изменить.
«Когда контролер зайдет на хлебзавод или в пекарню, если там окажется немаркированная продукция, это будет считаться нарушением. Они будут обязаны принимать только маркированную мука», – сказал Силагава.
Он прогнозирует, что на цену хлеба нововведение не повлияет.
«По нашим подсчетам, одна марка обойдется примерно в 2-3 тетри. Если брать 50-киллограмовый мешок муки, который стоит 53 лари и из которого выходит примерно 150 буханок хлеба, эти затраты минимальны и абсолютно не отразятся на цене», – говорит глава ассоциации.
В отрасли рассчитывают, что система заработает уже к лету, до начала нового урожая. Бизнес уверяет, что нововведения сделают рынок муки в Грузии прозрачнее: производители станут более «видимыми» для государства, а конкуренция – более честной.
