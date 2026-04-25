Квривишвили: С Китаем мы подписали обновленную версию Соглашения о свободной торговле

25.04.2026 12:17





Визит в Китайскую Народную Республику завершился успешными результатами, что положительно отразится на дальнейшем развитии экономических связей между Грузией и Китаем, — об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.



По словам министра, в рамках визита состоялись встречи на высоком уровне с представителями государственного и частного сектора Китая. Мариам Квривишвили сделала особый акцент на встрече, состоявшейся в Национальной комиссии по реформам и развитию Китая, в ходе которой стороны договорились о создании механизма диалога между Грузией и Китаем для привлечения инвестиций, что будет способствовать осуществлению инвестиций из Китая.



«Совместно с министром коммерции я подписала обновлённую версию Соглашения о свободной торговле, что ещё больше усилит и укрепит торгово-экономические отношения между двумя странами. Кроме того, было принято важнейшее решение о создании межправительственного формата, который обеспечит поддержку привлечения крупнейших инвестиций, а также участие китайских компаний в стратегических проектах», — отметила Мариам Квривишвили.



Министр также акцентировала внимание на встрече с руководителями китайской авиакомпании China Eastern Airlines, на которой было принято решение о начале прямого авиасообщения по направлению Шанхай–Тбилиси с 15 июля. Как отметила Мариам Квривишвили, направление Шанхай, как и в целом туристический рынок Китая, является стратегическим для Грузии, и прямое авиасообщение будет способствовать как росту туристических потоков, так и привлечению платёжеспособных посетителей.



«Это решение усилит межчеловеческие связи, экономические контакты и даст импульс укреплению, диверсификации туристической индустрии нашей страны и генерации дополнительных доходов непосредственно от туристической отрасли», — заявила Мариам Квривишвили.



В рамках визита состоялись встречи с крупнейшими энергетическими и автомобильными компаниями Китая. Как отметила Мариам Квривишвили, на встречах были обсуждены инвестиционные возможности Грузии, что будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций из Китая, развитию местного производства и укреплению энергетического сектора.





