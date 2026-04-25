С 15 июля будет начато прямое авиасообщение между Шанхаем и Тбилиси

25.04.2026 12:24





С 15 июля начинаются прямые рейсы по направлению Шанхай–Тбилиси, — соответствующее решение было принято на встрече министра экономики и устойчивого развития Грузии и руководителей китайской авиакомпании China Eastern Airlines, которая состоялась в рамках визита Мариам Квривишвили в Китайскую Народную Республику.



Информацию распространяет Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.



По данным ведомства, China Eastern Airlines будет выполнять регулярные авиарейсы по маршруту Шанхай–Тбилиси–Шанхай с частотой 3 раза в неделю.



«Мариам Квривишвили подчеркнула особую важность начала прямого авиасообщения Грузии с главным финансовым центром Китая и отметила, что это решение будет способствовать дальнейшему развитию бизнес- и экономических связей между двумя странами.



Как заявила министр, начало прямых рейсов по направлению Тбилиси–Шанхай является ещё одной демонстрацией того, на каком высоком уровне находятся политические и экономические связи между странами. По оценке Мариам Квривишвили, это решение усилит межчеловеческие связи, экономические контакты, туристическую индустрию Грузии и будет способствовать генерации дополнительных доходов.



На встрече был сделан акцент на статусе Грузии как официальной страны-партнёра на одной из самых престижных и масштабных туристических выставок Азии ITB China 2026, которая пройдёт в Шанхае с 26 по 28 мая текущего года и существенно будет способствовать популяризации туристического потенциала Грузии», — говорится в информации.





