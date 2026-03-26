В Тбилиси и Батуми задержали граждан Украины с более чем 1,5 тыс. доз наркотиков

26.03.2026 14:04





Четыре гражданина Украины задержаны в Тбилиси и Батуми по подозрению в пособничестве наркоторговле, сообщает пресс-служба МВД Грузии.



«Следствие установило, что обвиняемые действовали организованно и пытались реализовать особо крупные объемы наркотиков методом т.н. закладок», – говорится в заявлении ведомства.



В одной из съемных квартир в Батуми полиция изъяла крупную партию запрещенных веществ – Альфа-ПВП, клефедрон, метамфетамин, МДМА и марихуану. Наркотики были расфасованы на более чем 1,5 тыс. доз и подготовлены к продаже. В Тбилиси при обыске домов обвиняемых нашли большое количество метадона и материалы для упаковки наркотиков.



Следствие ведется по двум статьям УК Грузии, предусматривающим наказание за пособничество в незаконной покупке, хранении и продаже наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительной договоренности. За эти преступления грозит лишение свободы до 20 лет или бессрочное заключение.



Источник: Новости - Грузия

