В центральной Грузии раскрыли подпольных цех по фасовке красной икры
26.03.2026 16:39
В селе Каралети Горийского муниципалитета выявили подпольное предприятие по производству икры. Об этом сообщает Национальное агентство продовольствия Грузии.
«Физическое лицо З. Т. Занималось фасовкой икры с целью дальнейшей реализации без признания и регистрации в Реестре экономической деятельности. На предприятии были выявлены критические и некритические несоответствия, а также зафиксированы нарушения с точки зрения предоставления информации о продукте потребителям», – говорится в заявлении ведомства.
Предприятие было оштрафовано, а производственный процесс приостановлен до устранения нарушений.
Агентство призывало производителей соблюдать законодательные требования по безопасности пищевых продуктов и пройти все обязательные процедуры до начала оперирования на рынке.
