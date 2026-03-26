В центральной Грузии раскрыли подпольных цех по фасовке красной икры

26.03.2026 16:39





В селе Каралети Горийского муниципалитета выявили подпольное предприятие по производству икры. Об этом сообщает Национальное агентство продовольствия Грузии.



«Физическое лицо З. Т. Занималось фасовкой икры с целью дальнейшей реализации без признания и регистрации в Реестре экономической деятельности. На предприятии были выявлены критические и некритические несоответствия, а также зафиксированы нарушения с точки зрения предоставления информации о продукте потребителям», – говорится в заявлении ведомства.



Предприятие было оштрафовано, а производственный процесс приостановлен до устранения нарушений.



Агентство призывало производителей соблюдать законодательные требования по безопасности пищевых продуктов и пройти все обязательные процедуры до начала оперирования на рынке.



Источник: Новости - Грузия

