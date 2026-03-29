Несколько человек зедержаны по обвинению в наркопреступлениях
29.03.2026 13:32
Сотрудники Департамента полиции Автономной Республики Абхазия Министерства внутренних дел по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном, и особо крупном размере группой и содействии незаконной реализации задержали граждан Республики Молдова: С.К., 1981 года рождения, и А.В., 1984 года рождения. Информацию об этом распространяет Министерство ВД.
По данным ведомства, полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков.
«В результате личного обыска, обыска автомобиля и временного места жительства обвиняемых, а также в ходе проведенного следственного эксперимента правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств в указанных ими местах особо крупное количество наркотического вещества «метадон», подготовленное для реализации.
Расследование ведется по статьям 260 и 260 кварта Уголовного кодекса, что предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы или бессрочно», - говорится в инфорации.
Кроме того, по данным ведомства, правоохранители задержали двоих по факту незаконного ввоза в Грузию особо крупного количества наркотиков.
«Полиция задержала в международном аэропорту Кутаиси ранее судимого З.Ч., 1983 года рождения, и на территории таможенного пункта «Сарпи» гражданина Турецкой Республики С.Д., , 2001 года рождения.
В ходе осмотра ручной клади и личной проверки обвиняемых правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество различных видов наркотиков, включая кокаин, героин и метадон.
Следствие ведется в соответствии со статьями 260 и 262 Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или бессрочно», говорится в информации.
