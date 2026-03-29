Файлы СГБ: утверждается, что Иванишвили просил об отставке патриарха

29.03.2026 20:23





Согласно информации телеканала TV Pirveli, в утёкших материалах Службы государственной безопасности говорится, что Бидзина Иванишвили требовал от Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II уйти в отставку ещё при жизни.



По их данным, в документах, утёкших в 2021 году, указано, что Иванишвили добивался отставки патриарха с целью ослабить влияние его секретаря-референта — Шорены Тетруашвили.



В информационной записке говорится:

«Исходя из интервью, Н. Какабадзе считает, что И. Гогашвили действует совместно с секретарём-референтом патриарха Шореной Тетруашвили, которая стремится получить полный контроль над Патриархией. В качестве аргумента правозащитница вспоминает факт, когда в прошлом бывший председатель партии »Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили встретился с патриархом и попросил его уйти в отставку, чтобы ослабить влияние Ш. Тетруашвили и устранить её от неформального управления Патриархией.



Какабадзе также отмечает, что именно по инициативе Тетруашвили патриарх предложил Иванишвили зафиксировать их разговор на аудио, чтобы он остался в истории, однако Иванишвили отказался и покинул встречу. По её словам, у самой Тетруашвили также негативное отношение к Иванишвили — в личных беседах с правозащитницей она нередко отзывалась о нём в негативном ключе.



Исходя из этого, Какабадзе предполагает, что именно поэтому Иванишвили избавился от И. Гогашвили, который действовал в альянсе с Тетруашвили. Сейчас, по её мнению, Гогашвили через интервью TV Pirveli пытается дать понять правящей команде, что если его тронут, он заговорит и обнародует множество деталей».





