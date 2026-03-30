Задержаны двое иностранцев, разыскиваемые по «красному циркуляру» Турции


30.03.2026   11:37


Сотрудники Пограничной полиции Министерства внутренних дел в Батуми задержали двух иностранных граждан — Б.Т., 1993 года рождения, и Г.И., 2000 года рождения, по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии, — сообщает Пограничная полиция Грузии.

По их информации, следствием установлено, что обвиняемый Б.Т. незаконно пересёк государственную границу, спрятавшись в грузовом автомобиле, а обвиняемый Г.И. — в обход погранично-пропускного пункта. Они прибыли в Грузию из Турция. Также установлено, что Б.Т. и Г.И. находились в международном розыске правоохранительными органами Турции по линии «красного циркуляра».

«Расследование ведётся по части первой статьи 344 Уголовного кодекса Грузии, и в отношении задержанных проводятся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры», — говорится в информации Пограничной полиции.


﻿
