Задержаны двое иностранцев, разыскиваемые по «красному циркуляру» Турции

30.03.2026 11:37





Сотрудники Пограничной полиции Министерства внутренних дел в Батуми задержали двух иностранных граждан — Б.Т., 1993 года рождения, и Г.И., 2000 года рождения, по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии, — сообщает Пограничная полиция Грузии.



По их информации, следствием установлено, что обвиняемый Б.Т. незаконно пересёк государственную границу, спрятавшись в грузовом автомобиле, а обвиняемый Г.И. — в обход погранично-пропускного пункта. Они прибыли в Грузию из Турция. Также установлено, что Б.Т. и Г.И. находились в международном розыске правоохранительными органами Турции по линии «красного циркуляра».



«Расследование ведётся по части первой статьи 344 Уголовного кодекса Грузии, и в отношении задержанных проводятся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры», — говорится в информации Пограничной полиции.





