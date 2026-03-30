Правоохранители задержали 13 человек, семь из которых несовершеннолетние

30.03.2026 15:19





«Сотрудники Тбилисского департамента полиции Министерства внутренних дел в Тбилиси в результате проведённой комплексной полицейской операции задержали 13 человек — сторонников различных неонацистских группировок и фашистской идеологии», — заявил директор Тбилисского департамента полиции Важа Сирадзе.



По его словам, задержанные с особой жестокостью применяли физическое и психологическое насилие в отношении людей разного возраста. Семеро из задержанных — несовершеннолетние.



«Кроме того, в рамках продолжающегося расследования по данному уголовному делу ещё четырём лицам, уже находящимся в пенитенциарном учреждении за аналогичные преступления, на основании собранных доказательств будут дополнительно предъявлены обвинения в организации и участии в групповом насилии.



В результате нескольких месяцев следственных действий установлено, что члены насильственных группировок называли себя неонацистами и руководствовались фашистской идеологией.



С целью получения известности, популяризации фашистской идеологии и усиления влияния неонацистской сети они проявляли крайнюю агрессию к жертвам и с особой жестокостью нападали на них, используя различные тупые и острые предметы, в том числе дубинки и так называемые кастеты. Особенно жестоко они расправлялись с теми, кто не разделял их идеологию.



Кроме того, во время нападений участники радикальных группировок грабили потерпевших и вымогали у них деньги.



Члены группировок снимали на мобильные телефоны фото- и видеоматериалы, отражающие насилие, пытки, унижающие достоинство действия, а также физическое и психологическое давление, и целенаправленно распространяли их на различных интернет-платформах.



Следует отметить, что на почве конфликтов и разногласий представители различных неонацистских группировок также жестоко расправлялись друг с другом, что подтверждается доказательствами, полученными в ходе расследования.



В результате этих насильственных действий пострадали около десяти человек, в том числе двое несовершеннолетних.



При обысках у обвиняемых по месту жительства были изъяты огнестрельное, шумовое и холодное оружие, предметы с нацистской символикой, мобильные телефоны, маски и различная электронная техника.



Расследование ведётся по статьям 144¹, 225, 178, 181 и 236 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает ответственность за пытки, совершённые группой лиц в отношении несовершеннолетнего, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, организацию насилия, грабёж и вымогательство. Данные преступления предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.



Напомним, что несколько лидеров радикальных фашистских группировок уже отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях по аналогичным обвинениям — они были задержаны правоохранительными органами несколько месяцев назад. Вместе с ними также задержаны ещё 24 участника различных неонацистских группировок.



Министерство внутренних дел продолжает борьбу с насильственными группами, придерживающимися фашистской идеологии. Обращаемся к гражданам с призывом при наличии даже малейших признаков подобных преступлений незамедлительно сообщать в правоохранительные органы, чтобы предотвратить жестокое обращение с несовершеннолетними и распространение подобных идеологий среди молодёжи.



Пользуясь случаем, хочу поблагодарить каждого сотрудника Тбилисского департамента полиции за успешно проведённую операцию», — заявил Важа Сирадзе.





