Суд признал трех несовершеннолетних виновными в убийстве учителя Гиги Авалиани

05.04.2026 21:24





По делу о гибели учителя Гиги Авалиани суд признал виновными троих несовершеннолетних - Александра Габашвили, Георгия Рикадзе и Деметре Чиковани. Соответствующее решение принял судья Ромео Ткешелашвили.



Что касается наказания, заседание по его определению состоится 8 апреля. В этот день станет известно, на какой срок несовершеннолетние будут направлены в пенитенциарное учреждение.



Согласно решению судьи, Александр Габашвили, Георгий Рикадзе и Деметре Чиковани признаны виновными по всем трём предъявленным статьям. В частности, речь идёт об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом группой лиц и повлёкшем смерть, а также об организации и участии в групповом насилии. На сегодняшнем судебном заседании стороны выступили с заключительными речами, после чего обвиняемые произнесли последнее слово.



Напомним, обвинение было предъявлено по статье 117-й, часть 4-я Уголовного кодекса Грузии (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц и повлёкшее смерть), а также по статье 225-й, часть 1-я и 2-я УК Грузии, предусматривающим ответственность за организацию и участие в групповом насилии.





