Призывникам в Грузии повестки будут вручаться и в режиме онлайн

06.04.2026 13:44





Призывникам в Грузии повестки будут направляться не только в письменной форме, но и через электронные средства связи, включая SMS. Если связаться с призывником не удается, уведомление будет публиковаться на официальном сайте и считаться врученным через 7 дней.



Это — новые поправки в «Кодексе обороны», который в I чтении поддержал парламентский комитет по обороне.



Детально: если вручение уведомления/повестки для постановки на воинский учет или призыва на военную службу невозможно, или в течение 2 рабочих дней не получена обратная связь при отправке SMS или электронного письма, или отправка по почте невозможна, орган, осуществляющий воинский учет, не позднее второго рабочего дня публикует уведомление/повестку о вызове на официальном веб-сайте.



В этом случае уведомление считается врученным на 7-й календарный день с момента публикации.



Лицо обязано в течение 10 календарных дней с момента официального вручения уведомления явиться в орган, осуществляющий воинский учет призывников.



Изменятся не только правила призыва, но и правила прохождения службы.



Согласно действующей редакции кодекса, военнослужащий, проходящий национальную военную службу призывников в форме контрактной службы, в случае расторжения контракта зачисляется в резерв Сил обороны, если на момент расторжения он прослужил 12 месяцев. В противном случае он подлежит прохождению национальной военной службы призывников сроком на 6 или 8 месяцев.



При досрочном расторжении контракта военнослужащие будут автоматически переводиться на 8-месячную срочную службу, если не имеют оснований для освобождения или отсрочки.



А штраф за нарушение контракта в таком случае будет отсрочен на период службы, а после ее завершения — аннулирован.





