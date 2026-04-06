|
|
|
Призывники, находящиеся за границей, будут обязаны вернуться в Грузию для прохождения военной службы
06.04.2026 13:56
Призывники, временно находящиеся за границей, будут обязаны вернуться в Грузию и явиться в призывную комиссию сразу после получения уведомления о призыве в армию.
Если вручить повестку лично невозможно, она будет опубликована на сайте ведомства, не позднее второго рабочего дня. Через 7 дней после публикации повестка считается официально вручённой.
После этого у призывника будет 10 дней, чтобы явиться в орган, занимающийся воинским учётом и призывом на национальную службу.
Законопроект с такими изменениями внесено Министерством обороны в парламент. Сегодня, 6 апреля, его рассмотрят в l чтении на комитете обороны.
Также закон уточняет, кто из членов семьи может получать повестку вместо призывника. Эти правила будут прописаны отдельным постановлением правительства.
В закон «О правилах выезда и въезда граждан Грузии» внесут поправку: фраза «после получения соответствующего уведомления» будут заменены словами: «после вручения соответствующего уведомления/повестки».
В сети уже высказывают мнение, что данная инициатива может привести к тому, что молодежь призывного возраста может начать уезжать в эмиграцию, чтобы остаться там навсегда.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна