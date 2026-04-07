В Тбилиси и регионах полиция изъяла незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы, задержаны 12 человек

07.04.2026 10:53





Сотрудники Министерства внутренних дел в рамках активной борьбы с организованной преступностью в результате проведённых в последнее время полицейских и превентивных мероприятий в столице и регионах задержали 12 человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.



По информации МВД, в результате обысков личных вещей обвиняемых, их домов, автомобилей и подсобных помещений в качестве вещественных доказательств были изъяты огнестрельное и автоматическое огнестрельное оружие, граната, магазины и боевые патроны.



Расследование ведётся по статье 236 УК Грузии.







