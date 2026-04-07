В Марнеули задержан брат мэра города Даура Исмайлова
07.04.2026 11:48
В Марнеули (регион Квемо Картли) был задержан брат мэра муниципалитета Даура Исмаилова, который, как утверждается, избил местного жителя.
«Задержан брат мэра Марнеули, который вместе с группой в масках сегодня на рассвете жестоко избил гражданина, лишённого возможности передвигаться. Брату мэра также помогал кандидат на должность советника мэра», — пишет активистка Самира Байрамова.
До этой публикации гражданская активистка написала о предположительных бизнес-разборках в городе. Байрамова сообщила, что члены семьи мэра уже более недели создают хаос в городе. Исходя из собственных бизнес-интересов, они искусственно повысили цену на хлеб и заставляли других предпринимателей поступать так же.
«Один из них лично связался со мной. Тот, кто не подчинился, …один из них жестоко избит», — пишет она.
МВД Грузии возбудило дело по статье 126 (насилие) Уголовного кодекса. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до года.
Добавим, в Марнеули по состоянию на январь 2024 года проживает более 25 000 человек, и главной этнической группой являются азербайджанцы.
