Правоохранительные органы задержали 44 человека, связанных с «воровским миром»

07.04.2026 14:48





Правоохранительные органы задержали 44 человека, связанных с так называемым «воровским миром». Ещё 6 лицам обвинение будет предъявлено заочно.



Как заявил на брифинге заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе, среди них - один находящийся за рубежом так называемый «вор в законе».



По информации Дарахвелидзе, в результате проведения тайных следственных действий следствием установлено, что обвиняемые по уголовным делам лица устраивали так называемые «воровские разборки» и выносили так называемые «воровские решения».



Расследование ведётся по статьям 181-й, 223-й прима, 223-й терция и 223-й кварта Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.



«Сотрудники Министерства внутренних дел Грузии в непрерывном режиме продолжают борьбу с организованной преступностью, особенно с преступной деятельностью, связанной с так называемым «воровским миром».



За прошедшие сутки в результате очередного успешного полицейского мероприятия, проведённого правоохранительными органами по всей стране, на основании судебного постановления задержаны 44 лица, связанные с «воровским миром». Ещё 6 лицам обвинение будет предъявлено заочно, среди них - один находящийся за рубежом так называемый «вор в законе».



В результате интенсивно проведённых тайных следственных действий следствием установлено, что обвиняемые устраивали так называемые «воровские разборки» и выносили так называемые «воровские решения».



Задержанные поддерживали связь с представителями «воровского мира», в том числе с так называемым «вором в законе» Мамука Шубитидзе, который с целью получения личной выгоды, в соответствии с так называемыми «воровскими правилами», принимал решения по финансовым и иным криминальным спорам между гражданами, после чего возлагал на стороны обязанность по выплате денежных средств. В случае нарушения установленных сроков он угрожал физической расправой и лишением жизни.



Следствием также устанавливается, что обвиняемые периодически передавали «вору в законе» информацию о лицах, проживающих в Тбилиси и регионе Кахети, с которых в дальнейшем было возможно получение материальной выгоды и вымогательство денежных средств от имени «воровского мира».



В результате проведённых оперативных мероприятий в качестве вещественных доказательств изъяты автомобиль, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также мобильные телефоны и компьютерная техника обвиняемых, посредством которых они поддерживали связь друг с другом и с проживающим за рубежом грузинским «вором в законе».



«В целях максимального обеспечения безопасности и общественного порядка в стране мы и в дальнейшем продолжим активную борьбу с организованной преступностью. Главной задачей Министерства внутренних дел Грузии является обеспечение безопасности каждого гражданина», - заявил Александр Дарахвелидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





