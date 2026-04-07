07.04.2026 16:51





Грузия признана одной из самых безопасных стран региона в плане террористической угрозы



В рейтинге Global Terrorism Index 2026 она заняла 77-е место из 100, оказавшись в компании таких стран, как Япония, Финляндия, Словакия и Дания.



Уровень террористической угрозы для Грузии оценивается как минимальный, а ее позиция в рейтинге улучшилась на один пункт по сравнению с прошлым годом.





