У Трампа уверяют, что он не планирует бить по Ирану ядерным оружием

07.04.2026 21:51





В коммуникационной команде президента США Дональда Трампа отвергают предположение, что он может пойти на применение ядерного оружия против Ирана. Об этом сообщает "Европейская правда".



Заявление-комментарий появилось в X коммуникационной команды Трампа под названием Rapid Response 47, что является одним из полуофициальных коммуникационных аккаунтов Белого дома, в ответ на твит новостного канала. Там на основании последних заявлений вице-президента Джей Ди Вэнса предположили, что он говорит о возможности применения ядерного оружия против Ирана.



В прилагаемом видео Вэнс выражает надежду, что Иран "даст правильный ответ" и говорит фразу: "У нас среди имеющихся инструментов есть те, которые мы до сих пор решили не применять. Президент США может решить применить их, если Иран не изменит подход".



"Абсолютно ничего из того, что вице-президент сказал здесь, не намекает на это, вы, клоуны", – отписали коммуникационщики Трампа.



Дональд Трамп в течение последних суток озвучил серию новых угроз в адрес Ирана, угрожая начать реализовывать их этой ночью, если его ультиматум об открытии Ормузского пролива не выполнят. Среди прочего, он объявил, что США могут "уничтожить Иран за одну ночь" и за считанные часы разбомбить все мосты и электростанции страны. Также он заявил, что в случае невыполнения его требования этой ночью"погибнет целая цивилизация".



Объявленный Трампом ультиматум истекает в 20:00 по североамериканскому восточному времени, это 3 часа ночи по Киеву.





