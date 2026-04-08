В Грузию пытались ввезти почти 6 килограммов мефедрона через почтовую посылку

08.04.2026 13:23





Сотрудники таможни экономической зоны оформления «Аэропорт Тбилиси» Службы доходов Минфина Грузии совместно с сотрудниками Центрального департамента криминальной полиции МВД в результате совместной операции пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Грузии особо крупной партии наркотика мефедрон через почтовое отправление.



В рамках таможенного контроля при рентгеновском досмотре посылки, отправленной из Польши, было установлено, что в шести герметично закрытых пластиковых банках, предназначенных якобы для пищевых добавок, скрытно перевозили до 6 килограммов мефедрона.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





