В Тбилиси задержали девять граждан Казахстана по делу о похищении и вымогательстве


08.04.2026   13:27


Сотрудники Главного управления Старого Тбилиси департамента полиции Тбилиси МВД Грузии задержали девять граждан Казахстана по обвинению в незаконном лишении свободы, совершённом группой лиц.

По данным следствия, обвиняемые заранее разработали преступный план, незаконно удерживали гражданина Казахстана — Д.А., 2004 года рождения, избили его и потребовали 30 тысяч долларов. В случае отказа, как утверждается, ему угрожали убийством.

Всех девятерых задержали вскоре после совершения преступления — по горячим следам, в результате оперативных и следственных мероприятий.

Расследование ведётся по статье 143 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.


