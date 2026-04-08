В Тбилиси задержали девять граждан Казахстана по делу о похищении и вымогательстве
08.04.2026 13:27
Сотрудники Главного управления Старого Тбилиси департамента полиции Тбилиси МВД Грузии задержали девять граждан Казахстана по обвинению в незаконном лишении свободы, совершённом группой лиц.
По данным следствия, обвиняемые заранее разработали преступный план, незаконно удерживали гражданина Казахстана — Д.А., 2004 года рождения, избили его и потребовали 30 тысяч долларов. В случае отказа, как утверждается, ему угрожали убийством.
Всех девятерых задержали вскоре после совершения преступления — по горячим следам, в результате оперативных и следственных мероприятий.
Расследование ведётся по статье 143 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.
