В Цалке из-за угрозы распространения бешенства объявлен карантин

08.04.2026 18:14





По данным Национального агентства продовольствия, исследованием инспектора департамента Квемо Картли, установлено, что зараженную бешенством лису растерзали четыре бездомные собаки.



В целях локализации и ликвидации распространения заболевания по распоряжению губернатора Квемо Картли в муниципалитете Цалка, в пункте инфицирования и на опасной территории был объявлен карантин, а также начаты карантинные мероприятия.



Агентство призывает население ежегодно вакцинировать против бешенства своих домашних животных (собак, кошек).



«6 апреля текущего года Государственная лаборатория сельского хозяйства подтвердила случай бешенства в патологическом материале дикого животного (лисы) в Цалкском муниципалитете (адрес: г. Цалка, территория, прилегающая к ул. Тамар Мепе №132).



В ходе исследования инспектора департамента Квемо Картли Национального агентства продовольствия установлено, что зараженную бешенством лису растерзали четыре бездомные собаки. С целью локализации и ликвидации распространения заболевания распоряжением государственного поверенного Квемо Картли, в пункте инфицирования и на опасной территории объявлен карантин и начаты карантинные мероприятия - дезинфекция очага инфекции, вакцинация восприимчивых к заболеванию животных, надзор за перемещением животных, изоляция подозрительных в плане заражения бешенством животных и их помещение в приют.



В текущем году в масштабе всей страны лабораторно подтверждены 3 случая бешенства», - говорится в информации.





