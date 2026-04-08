Суд вынес приговоры несовершеннолетним по делу об убийстве учителя Гиги Авалиани

08.04.2026 20:27





По делу о погибшем учителе Гиге Авалиани двум несовершеннолетним осужденным — Александру Габашвили и Георгию Рикадзе — назначено по 14 лет лишения свободы.



Что касается Деметре Чиковани, то суд назначил ему 9 лет тюрьмы.



Решение вынес судья Ромео Ткешелашвили.



Но согласно Кодексу правосудия по делам несовершеннолетних, сроки наказания осужденным были сокращены на 1/4, соответственно, Габашвили и Рикадзе проведут в пенитенциарном учреждении 10 лет и 6 месяцев, а Деметре Чиковани — 6 лет и 9 месяцев.



«Все, что мы услышали, указывает на жестокость. Раскаяния на протяжении всего процесса мы не услышали, как и в их последнем слове.



<…> Суд, который сейчас объявит приговор, станет серьезным сигналом для всех колеблющихся, кто считает агрессивное поведение нормой в жизни. Унижение происходит не только действиями, но и словами.



Суд будет максимально строгим во всех случаях», — заявил судья.



Напомним, судья Ромео Ткешелашвили 4 апреля признал Александра Габашвили и Георгия Рикадзе виновными по обоим предъявленным статьям, а Деметре Чиковани — по двум частям одной статьи.



В частности, речь идет о групповом умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, а также об организации и участии в групповом насилии.



На заседании по назначению наказания присутствовали Александр Габашвили и Деметре Чиковани, тогда как Георгий Рикадзе отказался явиться в суд.



Осужденные воспользовались правом хранить молчание.



Дело учителя Гиги Авалиани

В сентябре 2025 года фигурант уголовного дела Александр Габашвили узнал от Нии Имнадзе, что она начала обучение математике у Гиги Авалиани, который, по ее словам, проявлял чрезмерное внимание.



Александр Габашвили связался со своими друзьями Георгием Рикадзе и Деметре Чиковани и рассказал им об этом, после чего они решили всей группой напасть на Гигу Авалиани и серьезно навредить его здоровью.



С этой целью они идентифицировали личность Авалиани, проверили его социальную сеть, из которой скачали фотографию, чтобы его можно было запоминать визуально; выяснили адреса его работы и места проживания, изучили его рабочий график, то, каким образом он передвигался с работы домой.



Они выбрали место исполнения намерения и приступили к отслеживанию. Вечером 29 сентября 2025 года Александр Габашвили, Георгий Рикадзе и Деметре Чиковани прибыли на место <преступления>.



В Тбилиси, недалеко от учебного центра, расположенного в населенном пункте Згвисубани (Темка — ред.), где они устроили засаду и создали все условия для нападения на Гигу Авалиани и причинения тяжкого вреда здоровью.



Примерно с 20:00 часов до 22:00 часов они ожидали выхода из центра Гиги Авалиани, но в тот день они не смогли довести задуманное до конца по независящим от них причинам.



В соответствии с планом, разработанным Александром Габашвили, Георгием Рикадзе и Деметре Чиковани, в октябре 2025 года Александр Габашвили и Георгий Рикадзе осуществили свое намерение. А именно: примерно в 22 часа 20 минут в Тбилиси, в районе Згвисубани (11-й микрорайон, 3-й квартал), недалеко от жилого корпуса №56а, Александр Габашвили и Георгий Рикадзе напали на Гигу Авалиани.



В результате этого Гига Авалиани скончался 24 октября 2025 года в медицинском учреждении.





Источник: СОВА

