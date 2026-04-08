Прокуратура предъявила обвинение мэру Марнеули

08.04.2026 20:28





Прокуратура Грузии предъявила обвинение брату мэра Марнеули Даура Исмайлова по делу о групповых телесных повреждениях.



Ведомство указывает, что в ходе расследования, проводимого МВД Грузии, установлено, что 6 апреля 2026 года из-за ссоры на почве бизнес-деятельности в Марнеули обвиняемый с сопровождающими лицами дубинками нанес повреждения жителю муниципалитета.



«Правоохранительные органы задержали обвиняемого в тот же день. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 120 Уголовного кодекса Грузии (умышленное причинение легких телесных повреждений группой лиц), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.



Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста в установленные законом сроки. В Министерстве внутренних дел расследование продолжается с целью выявления других участников преступления», — читаем в заявлении прокуратуры Грузии.



Напомним, гражданская активистка Самира Байрамова в соцсети написала о предположительных бизнес-разборках в городе. Она сообщила, что члены семьи мэра уже более недели создавали хаос в городе. Исходя из собственных бизнес-интересов, они искусственно повысили цену на хлеб и заставляли других предпринимателей поступать так же.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





