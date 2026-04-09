Шеф СГБ Грузии получил очередное звание – полковник госбезопасности

09.04.2026 12:43





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе присвоил главе Службы государственной безопасности (СГБ) Мамукe Мдинарадзе очередное специальное звание – полковник государственной безопасности. Соответствующий указ датируется 8 апреля.



Это уже шестое досрочное повышение Мдинарадзе с момента назначения на пост шефа СГБ 3 сентября 2025 года. До этого он последовательно получал специальные звания: 3 сентября 2025 года – лейтенанта госбезопасности, 23 октября – старшего лейтенанта, 25 декабря – капитана, а уже 26 декабря – майора. Около месяца назад, ему также присвоили вице-полковника.



Под руководством Мдинарадзе СГБ стало главным актором громких разоблачений: от задержаний оппозиционеров с обвинениями в подготовке госпереворота до коррупционных дел против бывших топ-чиновников «Грузинской мечты». В указе Кобахидзе не говорится, за какие именно заслуги Мдинарадзе получает повышения.



Согласно законодательству Грузии, в системе СГБ предусмотрены младшие, средние, старшие и высшие специальные звания. К категории старших относятся майор, вице-полковник и полковник, к высшим – генерал-майор, генерал-лейтенант и генерал-полковник. Старшие специальные звания присваиваются премьер-министром, высшие – президентом по представлению и с контрасигнатурой главы правительства.



Закон также предусматривает досрочное присвоение специальных званий по результатам оценки, за особые заслуги либо в порядке поощрения за добросовестную службу.



Назначение нового звания Мдинарадзе совпало с сообщениями о том, что его имущественные декларации и декларации его заместителей скрыли от общественности. При этом ранее опубликованные декларации, которые традиционно находились в открытом доступе, также оказались недоступны, что вызвало вопросы с учетом требований действующего антикоррупционного законодательства.



В СГБ объяснили это спецификой работы службы. Ведомство сослалось на опыт западных стран, где данные руководителям разведки непубличны.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





