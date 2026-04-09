Британия обвинила Россию в шпионаже за подводными кабелями с помощью подлодок

09.04.2026 20:53





Россия «под прикрытием событий на Ближнем Востоке» направила к побережью Великобритании и в сопредельные акватории три подводные лодки для проведения «зловредной деятельности в отношении критически важной подводной инфраструктуры», заявили в правительстве королевства. «Президенту [Владимиру] Путину я говорю: «Мы вас видим». Мы видим вашу деятельность над нашими [подводными] кабелями и трубопроводами. И вы должны знать, что любая попытка повредить их недопустима и повлечет за собой серьезные последствия», — заявил журналистам глава Минобороны Джон Хили.



По данным властей Британии, российская операция началась «несколько недель назад» с входа ударной атомной подлодки класса «Акула» в международные воды Крайнего Севера, что было «отвлекающим маневром». Как только их обнаружили и взяли под круглосуточное наблюдение британские военные самолеты и корабли, Лондон при взаимодействии с союзниками, включая Норвегию, отследил в других районах еще две российские специализированные субмарины. Последние, как утверждается, входят в военно-морские подразделения Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ).



Всем трем подлодкам открыто продемонстрировали, что за ними ведется наблюдение и «что их деятельность больше не является скрытой, как планировал Путин». На данный момент подводные корабли «отступили и вернулись на базу», говорится в заявлении правительства.



В операции по наблюдению, по данным Хили, участвовало около 500 военнослужащих; корабли Королевского флота прошли тысячи миль, а самолеты британских ВВС совершили более 450 часов полетов. Несмотря на это, пока нет никаких доказательств того, что российская подводная операция нанесла какой-либо ущерб британским трубопроводам и кабелям. При этом власти проведут дополнительные проверки.



В прошлом году силы НАТО усилили патрулирование в Балтийском море после предполагаемых российских диверсий на подводных кабелях между Финляндией и Эстонией.



В октябрьском расследовании немецких СМИ говорилось, что Москва, вероятно, тайно развернула в районе затонувшего в Балтийском море парома «Эстония» площадку для подводного шпионажа за военно-морской активностью НАТО.





