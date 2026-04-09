В 2025 году в Грузии арестовали имущество на 128 млн лари по делам о финансовых преступлениях

09.04.2026 21:24





Почти 128 млн лари (47,6 млн долларов) составила стоимость имущества, арестованного и конфискованного в Грузии в 2025 году в рамках расследований финансовых преступлений. Это следует из отчета Следственной службы Минфина.



Согласно докладу, под арест в 2025 году попала недвижимость общей площадью 3,86 млн кв. м, оценочная стоимость которой составляет около 79,8 млн лари (29,7 млн долларов). Кроме того, арестовано 154 единицы движимого имущества на сумму более 7,6 млн лари (2,8 млн долларов), а конфискованное имущество, переданное в пользу государственного бюджета, оценили в 40,5 млн лари (15 млн долларов).



В ходе мероприятий ведомство также изъяло значительные объемы безакцизной продукции: почти 986 тыс. пачек сигарет на сумму более 6,1 млн лари (2,2 млн долларов) и около 80 тыс. бутылок алкоголя стоимостью свыше 11,3 млн лари (4,2 млн долларов). Помимо этого, было изъято более 30 кг золота.



Отдельно отмечается изъятие из оборота поддельной валюты: 220 300 долларов, 6 050 евро и 1 200 лари.



Всего в производстве у ведомства в прошлом году находилось 1 909 уголовных дел.



В рамках расследований уголовное преследование начали в отношении 1 349 человек, в суд направили 931 дело, меры пресечения применили к 554 лицам. При этом расследование по 344 делам прекратили.





