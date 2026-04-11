|
|
|
В Иерусалиме приняты повышенные меры безопасности в преддверии ритуала схождения Святого Огня
11.04.2026 14:02
В Иерусалиме введены повышенные меры безопасности в преддверии ритуала схождения Святого Огня.
По словам представителя полиции, в течение нескольких недель полиция готовилась к ритуалу в тесном сотрудничестве с руководством церкви.
Сотни полицейских будут развернуты на территории церкви во время схождения Огня, их главная задача — обеспечение безопасности.
«Сегодня особый день, потому что несколько дней назад, как вы знаете, Израиль подвергся атаке баллистическими ракетами, запущенными иранским режимом. Сегодня же Схождение Святого Огня, которое должна была пройти в ограниченном формате, состоится в полном масштабе. Израильская полиция готовилась в течение нескольких недель в координации с руководством церкви. Сотни полицейских будут находиться на месте, чтобы защитить присутствующих и обеспечить безопасность. Наша главная цель — обеспечить безопасное проведение мероприятия и дать всем возможность насладиться им», — сказал представитель израильской полиции Дин Элсдан.
Отметим, в этом году ритуал схождения огня проводится в особых условиях: ограничения, введенные в связи с войной с Ираном, были сняты после недавно объявленного двухнедельного прекращения огня, что позволило провести ритуал в полном масштабе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна