СГБ Грузии: В 2025 году малым странам было сложно защищать национальные интересы

21.04.2026 11:32





На фоне тенденций, выявленных в 2025 году, малым странам стало сложнее обеспечивать защиту собственных национальных интересов, поскольку в условиях острой конкуренции крупные акторы, в том числе, пытались ограничить возможность проведения суверенной политики для стран, рассматриваемых в качестве зоны их влияния, — об этом говорится в отчёте о деятельности Службы государственной безопасности за 2025 год.



«В 2025 году активизировался процесс изменения мирового порядка и формирования новой геополитической реальности. Существенно обострилась конкуренция между глобальными акторами, обозначились тенденции трансформации баланса сил, существующего в отдельных регионах, военно-политических альянсов и систем коллективной безопасности. Со стороны крупных акторов возросли попытки достижения собственных внешнеполитических целей с использованием силовых подходов и различных рычагов влияния, находящихся в их распоряжении. Серьёзные изменения претерпело также экономическое измерение геополитики. Международная торговля утратила функцию сугубо экономического механизма. Торговые войны и протекционизм превратили мировую торговлю в инструмент стратегического влияния.



Ускорился процесс трансформации торгово-экономических отношений и транспортно-логистических маршрутов. Ключевое значение приобрело получение контроля над отдельными критическими ресурсами и снижение зависимости от других государств в этом направлении.



На фоне тенденций, выявленных в 2025 году, малым странам стало сложнее обеспечивать защиту собственных национальных интересов, поскольку в условиях острой конкуренции крупные акторы, в том числе, пытались ограничить возможность проведения суверенной политики для стран, рассматриваемых в качестве зоны их влияния, для чего интенсивно использовалась практика грубого вмешательства во внутренние процессы государства, а также фиксировалась инструментализация международных механизмов в этом направлении. На этом фоне ещё более сократились возможности малых государств по защите своих национальных интересов и обеспечению безопасности на основе принципов международного права и/или механизмов международных организаций.



В отчётный период, на фоне трудно прогнозируемых глобальных процессов, в отношении Грузии сохранялся высокий уровень внутренних и внешних угроз, вероятность инспирирования деструктивных процессов и создания нестабильной среды в стране. Соответственно, в целях предотвращения существующих вызовов Службе государственной безопасности приходилось осуществлять комплексные мероприятия.



В отчётный период для государства Грузия в сфере национальной безопасности наибольшую угрозу по-прежнему представляла оккупация Россией Абхазии и Цхинвальского региона. В этом направлении службе в постоянном режиме приходилось реагировать на такие вызовы, как мероприятия, направленные на аннексию со стороны оккупационных сил, незаконные задержания и незаконный процесс так называемой «бордеризации».



В течение 2025 года Служба государственной безопасности осуществляла активную деятельность в целях предотвращения деструктивных мероприятий, проводимых с использованием инструментов гибридной войны, иностранными специальными службами, а также отдельными внутренними и внешними акторами. В том числе, в результате проведённых мероприятий была пресечена попытка насильственной смены власти», — говорится в отчёте.





