Cпасатели приняли участие в учениях по реагированию на химические, биологические, радиоционные и ядерные инциденты
25.04.2026 14:39
Пожарные-спасатели Службы по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Грузии приняли участие в трехдневных полномасштабных полевых учениях по реагированию на химические, биологические, радиоционные и ядерные инциденты, проведенных в рамках проекта eNOVATION, финансируемого ЕС.
Согласно информации МВД Грузии, учения проходили в Рустави и включали как теоретические, так и практические компоненты.
Целью учений было повышение эффективности реагирования на химические, биологические, радиационные и ядерные угрозы, а также укрепление межведомственной и международной координации.
В учениях приняли участие представители Службы по чрезвычайным ситуациям, различных государственных учреждений и международных партнерских организаций из Великобритании, Бельгии, Германии, Чехии, Италии, Испании, Греции, Польши, Словакии, Украины, Узбекистана и Армении.
