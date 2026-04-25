Cпасатели приняли участие в учениях по реагированию на химические, биологические, радиоционные и ядерные инциденты

25.04.2026 14:39





Пожарные-спасатели Службы по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Грузии приняли участие в трехдневных полномасштабных полевых учениях по реагированию на химические, биологические, радиоционные и ядерные инциденты, проведенных в рамках проекта eNOVATION, финансируемого ЕС.



Согласно информации МВД Грузии, учения проходили в Рустави и включали как теоретические, так и практические компоненты.



Целью учений было повышение эффективности реагирования на химические, биологические, радиационные и ядерные угрозы, а также укрепление межведомственной и международной координации.



В учениях приняли участие представители Службы по чрезвычайным ситуациям, различных государственных учреждений и международных партнерских организаций из Великобритании, Бельгии, Германии, Чехии, Италии, Испании, Греции, Польши, Словакии, Украины, Узбекистана и Армении.







