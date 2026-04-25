Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Задержан бывший сотрудник СГБ, ныне действующий сотрудник МВД Грузии


25.04.2026   19:59


Служба государственной безопасности задержала бывшего сотрудника СГБ и действующего сотрудника МВД.

По информации СГБ, ему предъявлено обвинение в выносе секретной информации из Службы государственной безопасности.

«Генеральная инспекция Службы государственной безопасности совместно с Генеральной инспекцией Министерства внутренних дел в рамках совместно проведённых мероприятий задержала бывшего сотрудника СГБ и в настоящее время действующего сотрудника Министерства внутренних дел, которому предъявлено обвинение в выносе секретной информации из Службы государственной безопасности.

Расследование ведётся по статье 321-й Уголовного кодекса.

Служба государственной безопасности всегда будет особенно жёсткой и непреклонной по отношению к любому, даже незначительному, выносу внутренней информации, и лицо, совершившее подобное деяние, будет наказано самым строгим образом», — говорится в заявлении.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна