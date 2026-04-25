Задержан бывший сотрудник СГБ, ныне действующий сотрудник МВД Грузии
25.04.2026 19:59
Служба государственной безопасности задержала бывшего сотрудника СГБ и действующего сотрудника МВД.
По информации СГБ, ему предъявлено обвинение в выносе секретной информации из Службы государственной безопасности.
«Генеральная инспекция Службы государственной безопасности совместно с Генеральной инспекцией Министерства внутренних дел в рамках совместно проведённых мероприятий задержала бывшего сотрудника СГБ и в настоящее время действующего сотрудника Министерства внутренних дел, которому предъявлено обвинение в выносе секретной информации из Службы государственной безопасности.
Расследование ведётся по статье 321-й Уголовного кодекса.
Служба государственной безопасности всегда будет особенно жёсткой и непреклонной по отношению к любому, даже незначительному, выносу внутренней информации, и лицо, совершившее подобное деяние, будет наказано самым строгим образом», — говорится в заявлении.
