18-летних граждан Украины и Казахстана задержали за пособничество наркоторговле


26.04.2026   17:04


В Имеретии по обвинению в пособничестве сбыту наркотиков задержали двух иностранцев – граждан Украины и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Обвиняемые – мужчина и женщина 2008 года рождения. Следствие установило, что они причастны к незаконному хранению и сбыту особо крупной партии метадона.

Наркотик изъяли при обыске личных вещей и временного жилья. Кроме того, в ходе следственного эксперимента задержанные указали места закладок метадона, подготовленные ими для реализации.

Среди других вещдоков – материалы для фасовки наркотиков.

Дело возбуждено по статьям 260 и 260(4) Уголовного кодекса Грузии. Санкции статей предусматривают до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.


﻿
