18-летних граждан Украины и Казахстана задержали за пособничество наркоторговле

26.04.2026 17:04





В Имеретии по обвинению в пособничестве сбыту наркотиков задержали двух иностранцев – граждан Украины и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Обвиняемые – мужчина и женщина 2008 года рождения. Следствие установило, что они причастны к незаконному хранению и сбыту особо крупной партии метадона.



Наркотик изъяли при обыске личных вещей и временного жилья. Кроме того, в ходе следственного эксперимента задержанные указали места закладок метадона, подготовленные ими для реализации.



Среди других вещдоков – материалы для фасовки наркотиков.



Дело возбуждено по статьям 260 и 260(4) Уголовного кодекса Грузии. Санкции статей предусматривают до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.



