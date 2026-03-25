Начало реабилитации проспекта Руставели планируется в мае - вице-мэр


25.03.2026   19:14


Вице-мэр Тбилиси от «Грузинской мечты» Гиорги Ткемаладзе заявил, что начало реабилитации проспекта Руставели планируется в мае.

Вчера стало известно, что тендеры на сумму 12,3 млн лари, объявленные мэрией в феврале для реабилитации центрального проспекта столицы, не состоялись.

Ткемадзе заявил: «Это естественный процесс — нередко бывает, что тот или иной проект срывается, однако в ближайшие дни будут объявлены новые тендеры. Наш план начать работы в середине мая, чтобы максимально использовать летний период и к сентябрю-октябрю, когда начнется новый учебный год, эти работы уже были завершены. Поэтому в ближайшие дни будет объявлен новый тендер, и он обязательно состоится».


