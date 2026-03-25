В Батуми снесли историческое здание у бульвара — на его месте построят 11-этажный дом
25.03.2026 23:08
По информации СМИ, на улице Ниношвили, 25 в Батуми снесено историческое здание. На его месте планируется строительство многоквартирного жилого дома.
Застройщиком выступает компания «Gumbati Bulvaris Karibche». Владелец — Лаша Баладзе, известный как донор партии «Грузинская мечта». С 2011 года он пожертвовал партии около 240 000 лари
Детали строительства:
▪️ 11 этажей + антресоль
▪️ высота здания — до 47,5 м
▪️ участок — 1 193 кв. м
Согласно документам, строительство ведётся в рамках программы аварийного жилья — снесённое здание входило в список аварийных.
Строительство нового корпуса планируется между двумя зданиями, имеющими статус культурного наследия. По закону же в радиусе 150 метров от памятников запрещено строительство, которое ухудшает их визуальное восприятие.
При этом:
▪️ соседнее здание (Ниношвили, 23), также принадлежащее застройщику, имеет статус памятника
▪️ его реставрация уже почти завершена
▪️ власти заявляют, что внешний облик будет сохранён.
Проект вызывает вопросы из-за сочетания факторов — снос исторической застройки, близость к объектам культурного наследия и участие компании, связанной с политическими донорствами.
