В Батуми снесли историческое здание у бульвара — на его месте построят 11-этажный дом

25.03.2026 23:08





По информации СМИ, на улице Ниношвили, 25 в Батуми снесено историческое здание. На его месте планируется строительство многоквартирного жилого дома.



Застройщиком выступает компания «Gumbati Bulvaris Karibche». Владелец — Лаша Баладзе, известный как донор партии «Грузинская мечта». С 2011 года он пожертвовал партии около 240 000 лари



Детали строительства:

▪️ 11 этажей + антресоль

▪️ высота здания — до 47,5 м

▪️ участок — 1 193 кв. м



Согласно документам, строительство ведётся в рамках программы аварийного жилья — снесённое здание входило в список аварийных.



Строительство нового корпуса планируется между двумя зданиями, имеющими статус культурного наследия. По закону же в радиусе 150 метров от памятников запрещено строительство, которое ухудшает их визуальное восприятие.



При этом:

▪️ соседнее здание (Ниношвили, 23), также принадлежащее застройщику, имеет статус памятника

▪️ его реставрация уже почти завершена

▪️ власти заявляют, что внешний облик будет сохранён.



Проект вызывает вопросы из-за сочетания факторов — снос исторической застройки, близость к объектам культурного наследия и участие компании, связанной с политическими донорствами.





