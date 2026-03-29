Часть проспекта Руставели будет перекрыта для «реконструкции»

29.03.2026 19:58





Заместитель мэра Тбилиси Георгий Ткемаладзе объявил о планах начать реконструкцию проспекта Руставели в мае. Эта улица уже почти 500 дней является центром ежедневных антиправительственных акций.



Ткемаладзе сообщил об этом изданию BM.ge после того, как оно опубликовало информацию об отмене тендеров на сумму 12,3 млн лари (4,5 млн $) на реконструкцию центрального проспекта столицы. Согласно сайту Национального агентства государственных закупок, ни одна компания не подала заявку на участие в тендерах.



Ткемаладзе заявил BM.ge, что «это естественный процесс; проекты нередко срываются, однако в ближайшие дни будут объявлены новые тендеры».



«Наш план — начать работы к середине мая, чтобы максимально эффективно использовать летний период, и к сентябрю–октябрю, когда начнётся новый учебный год, работы уже будут завершены», — добавил он.



Отмененные тендеры включали реконструкцию различных участков проспекта — от улицы братьев Какабадзе у станции метро «Руставели» до площади Свободы.



Мэр Тбилиси Каха Каладзе впервые объявил о планах реконструкции проспекта Руставели в конце 2023 года, заявив, что строительство начнется в следующем году и продлится более двух лет. По состоянию на март 2026 года работы еще не начались.



В феврале 2025 года Каладзе вновь поднял этот вопрос, заявив, что работы стартуют в мае с целью завершить проект к концу лета.





В тот же период Георгий Абутидзе, руководитель Департамента развития инфраструктуры мэрии, сообщил, что реконструкция проспекта Руставели будет разделена на четыре участка, и на каждом из них будут работать разные компании, чтобы сократить время работ «примерно в четыре раза».



Он также отметил, что будет разработана временная схема организации движения, чтобы предотвратить пробки, и что во время подготовки схемы станет ясно, какой участок проспекта будет закрыт и в какие сроки.



Однако к марту 2025 года Каладзе отметил, что процесс был перенесен на 2026 год. Тогда он заявил, что работы изначально планировалось завершить за три месяца, но их отложили, сославшись на необходимость больше времени для организации коммуникаций и проведения масштабных работ, включая восстановление поврежденного подземного водопровода.



«Мы провели определенные исследования и выяснили, что потребуется провести довольно обширные подземные работы», — сказал он.



Вопрос также был поднят Каладзе в октябре 2025 года, когда он сообщил, что мэрия планирует начать работы после новогодних праздников 2026 года.



Он отметил, что проспект «находится в очень плохом состоянии», указав на серьезные проблемы с подземными коммуникациями, «исправление которых займет время».



Ранее мэрия Тбилиси уже проводила реконструкцию проспекта Руставели. Это произошло в 2020 году на тротуаре возле здания парламента. Тогда мэрия объявила о замене тротуарной плитки, а также о ремонте подземных коммуникаций, дренажных систем и теплоизоляции. Работы заняли 7 месяцев.



Проспект Руставели — особенно участок перед парламентом — на протяжении многих лет стал одним из главных мест проведения протестов в Грузии, особенно перед зданием парламента.



Пока остается неясным, где протестующие будут проводить свои ежедневные акции после начала реконструкции.





