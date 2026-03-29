В Кутаиси обокрали машину оппозиционного политика

29.03.2026 20:42





В Кутаиси, на улице Меликишвили, был вскрыт автомобиль лидера региональной организации коалиции «За перемены» в Имерети — Гиорги Киладзе.



«Криминал в отличном состоянии, относимся с пониманием 🤣. Сегодня утром обнаружил, что мою машину вскрыли. Забрали пластиковую карту, на которой был долг. Полицию не вызывал», - заявил паолитик



Автомобиль был вскрыт ночью или ранним утром. Оттуда была похищена банковская карта.



Инцидент произошёл без официального заявления в полицию, поэтому расследование на данный момент не начато.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





