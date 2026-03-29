В Кутаиси обокрали машину оппозиционного политика
29.03.2026 20:42
В Кутаиси, на улице Меликишвили, был вскрыт автомобиль лидера региональной организации коалиции «За перемены» в Имерети — Гиорги Киладзе.
«Криминал в отличном состоянии, относимся с пониманием 🤣. Сегодня утром обнаружил, что мою машину вскрыли. Забрали пластиковую карту, на которой был долг. Полицию не вызывал», - заявил паолитик
Автомобиль был вскрыт ночью или ранним утром. Оттуда была похищена банковская карта.
Инцидент произошёл без официального заявления в полицию, поэтому расследование на данный момент не начато.
