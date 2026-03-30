В Батуми прошла акция в защиту животных


30.03.2026   11:13


В Батуми зоозащитники вышли на акцию протеста против новой регуляции, принятой правительством Грузии в феврале. Речь идёт о запрете возвращать стерилизованных собак в определённые места после их отлова.

По словам активистов, эта норма противоречит принципам гуманного обращения с животными и идёт вразрез с международной практикой.

Во многих странах применяется модель «отлов — стерилизация — возврат» (TNR), которая считается наиболее эффективной для контроля численности бездомных животных.

Активисты предупреждают, что запрет может привести к обратному эффекту:
▪️ ограничение естественной среды обитания стерилизованных собак
▪️ расширение зон их перемещения
▪️ рост конфликтов с людьми
▪️ потенциальное увеличение агрессии и хаотичного поведения


По их словам, в ряде европейских городов доказано, что возврат животных на прежнюю территорию помогает удерживать контроль над популяцией и препятствует появлению новых, нестерилизованных собак.

Протестующие требуют:
▪️ отменить ограничение
▪️ пересмотреть регуляцию совместно с экспертами и НПО
▪️ усилить программы стерилизации и мониторинга

Активисты подчёркивают, что речь идёт не только о защите животных, но и о вопросах общественной безопасности, санитарии и эффективного управления городской средой.


Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
