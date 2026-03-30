В Батуми прошла акция в защиту животных

30.03.2026 11:13





В Батуми зоозащитники вышли на акцию протеста против новой регуляции, принятой правительством Грузии в феврале. Речь идёт о запрете возвращать стерилизованных собак в определённые места после их отлова.



По словам активистов, эта норма противоречит принципам гуманного обращения с животными и идёт вразрез с международной практикой.



Во многих странах применяется модель «отлов — стерилизация — возврат» (TNR), которая считается наиболее эффективной для контроля численности бездомных животных.



Активисты предупреждают, что запрет может привести к обратному эффекту:

▪️ ограничение естественной среды обитания стерилизованных собак

▪️ расширение зон их перемещения

▪️ рост конфликтов с людьми

▪️ потенциальное увеличение агрессии и хаотичного поведения





По их словам, в ряде европейских городов доказано, что возврат животных на прежнюю территорию помогает удерживать контроль над популяцией и препятствует появлению новых, нестерилизованных собак.



Протестующие требуют:

▪️ отменить ограничение

▪️ пересмотреть регуляцию совместно с экспертами и НПО

▪️ усилить программы стерилизации и мониторинга



Активисты подчёркивают, что речь идёт не только о защите животных, но и о вопросах общественной безопасности, санитарии и эффективного управления городской средой.





