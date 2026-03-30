В Рустави строится жилой комплекс для семей, оставшихся без крова

30.03.2026 11:59





«В Рустави ведётся строительство жилого комплекса, соответствующего современным стандартам, для расселения семей беженцев», — об этом сообщает Министерство здравоохранения.



По их информации, в четырёх новых корпусах полностью отремонтированные квартиры получат 800 семей беженцев.



«Проект предусматривает обустройство на территории жилого комплекса стадиона, детской игровой площадки и спортивных зон. Строительство финансируется из государственного бюджета, а его стоимость составляет 80 971 596 лари.



Кроме того, важно отметить, что Агентство по делам беженцев активно осуществляет оценку заявлений, поданных семьями, желающими получить жильё в данном комплексе. Каждой семье, в соответствии с законодательством, присваивается предварительный балл. После завершения процесса оценки комиссия определит, семьи с каким количеством баллов будут подлежать мониторингу.



С ходом строительных работ на месте ознакомились заместитель министра по делам оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Георгий Цагареишвили и директор Агентства по делам беженцев Давид Каикацишвили», — говорится в информации Министерства здравоохранения.





