В Рустави строится жилой комплекс для семей, оставшихся без крова
30.03.2026 11:59
«В Рустави ведётся строительство жилого комплекса, соответствующего современным стандартам, для расселения семей беженцев», — об этом сообщает Министерство здравоохранения.
По их информации, в четырёх новых корпусах полностью отремонтированные квартиры получат 800 семей беженцев.
«Проект предусматривает обустройство на территории жилого комплекса стадиона, детской игровой площадки и спортивных зон. Строительство финансируется из государственного бюджета, а его стоимость составляет 80 971 596 лари.
Кроме того, важно отметить, что Агентство по делам беженцев активно осуществляет оценку заявлений, поданных семьями, желающими получить жильё в данном комплексе. Каждой семье, в соответствии с законодательством, присваивается предварительный балл. После завершения процесса оценки комиссия определит, семьи с каким количеством баллов будут подлежать мониторингу.
С ходом строительных работ на месте ознакомились заместитель министра по делам оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Георгий Цагареишвили и директор Агентства по делам беженцев Давид Каикацишвили», — говорится в информации Министерства здравоохранения.
