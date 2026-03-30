В Батуми планируют узаконить здание «Сан-Ремо» в генплане бульвара

30.03.2026 12:18





Сегодня, 30 марта, сакребуло Батуми планирует внести очередные изменения в генеральный план застройки бульвара. Согласно проекту, здание ресторана «Сан-Ремо» будет отражено в документе как уже существующий объект.



Ранее городской совет прошлого созыва исключил из генплана строящийся объект «Ambassadori Batumi», поскольку он изначально считался несоответствующим концепции бульвара.



Что происходит с «Сан-Ремо»

Земельный участок на побережье, где расположен ресторан «Сан-Ремо», передан в аренду компании ООО «Хиди 2006».



За последние 2–3 года компания проводит реконструкцию здания. При этом, несмотря на запрет масштабных бетонных сооружений на прибрежной территории и противоречие генплану бульвара, фактические размеры здания были значительно увеличены по сравнению с первоначальными.



Сегодня городской совет также рассмотрит вопрос изменения арендного договора с компанией-владельцем «Сан-Ремо».



Согласно проекту решения:

▪️ договор аренды частично заменят договором застройки (право на возведение объекта)



Здание «Сан-Ремо» вместе с пирсом (1416,7 кв.м) и прилегающая территория (11 138 кв.м) принадлежат муниципалитету Батуми

▪️ компания «Хиди 2006» арендует эту недвижимость до 2067 года

▪️ 100% компании с 2017 года принадлежит бизнесмену Эднару Папунаишвили

▪️ аренда была оформлена в мае 2018 года сроком на 49 лет



По требованию владельца в договор вносятся дополнительные изменения:

▪️ завершить текущие строительные работы в течение 2 лет

▪️ получить разрешение на строительство в течение 3 месяцев (его выдаёт мэрия)



Когда старое здание «Сан-Ремо» было снесено и началось строительство нового, на месте размещалась информационная табличка:

▪️ разрешение на строительство выдано в сентябре 2023 года

▪️ завершение работ планировалось к августу 2025 года

Согласно проекту:

▪️ компания обязуется инвестировать не менее 10 млн лари

▪️ ежегодная плата за право застройки — 100 000 лари

▪️ аренда пляжа рядом со зданием — 57 705 лари в год





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





