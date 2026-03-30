|
|
|
В Батуми планируют узаконить здание «Сан-Ремо» в генплане бульвара
30.03.2026 12:18
Сегодня, 30 марта, сакребуло Батуми планирует внести очередные изменения в генеральный план застройки бульвара. Согласно проекту, здание ресторана «Сан-Ремо» будет отражено в документе как уже существующий объект.
Ранее городской совет прошлого созыва исключил из генплана строящийся объект «Ambassadori Batumi», поскольку он изначально считался несоответствующим концепции бульвара.
Что происходит с «Сан-Ремо»
Земельный участок на побережье, где расположен ресторан «Сан-Ремо», передан в аренду компании ООО «Хиди 2006».
За последние 2–3 года компания проводит реконструкцию здания. При этом, несмотря на запрет масштабных бетонных сооружений на прибрежной территории и противоречие генплану бульвара, фактические размеры здания были значительно увеличены по сравнению с первоначальными.
Сегодня городской совет также рассмотрит вопрос изменения арендного договора с компанией-владельцем «Сан-Ремо».
Согласно проекту решения:
▪️ договор аренды частично заменят договором застройки (право на возведение объекта)
Здание «Сан-Ремо» вместе с пирсом (1416,7 кв.м) и прилегающая территория (11 138 кв.м) принадлежат муниципалитету Батуми
▪️ компания «Хиди 2006» арендует эту недвижимость до 2067 года
▪️ 100% компании с 2017 года принадлежит бизнесмену Эднару Папунаишвили
▪️ аренда была оформлена в мае 2018 года сроком на 49 лет
По требованию владельца в договор вносятся дополнительные изменения:
▪️ завершить текущие строительные работы в течение 2 лет
▪️ получить разрешение на строительство в течение 3 месяцев (его выдаёт мэрия)
Когда старое здание «Сан-Ремо» было снесено и началось строительство нового, на месте размещалась информационная табличка:
▪️ разрешение на строительство выдано в сентябре 2023 года
▪️ завершение работ планировалось к августу 2025 года
Согласно проекту:
▪️ компания обязуется инвестировать не менее 10 млн лари
▪️ ежегодная плата за право застройки — 100 000 лари
▪️ аренда пляжа рядом со зданием — 57 705 лари в год
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна