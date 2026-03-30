В Грузии выявлены нелегальные точки продажи пестицидов

30.03.2026 15:21





Инспекторы Национального агентства продовольствия выявили в Марнеули, Тержоле и Тбилиси объекты по продаже пестицидов и агрохимикатов, которые работали без регистрации и без признания со стороны агентства.





▪️ ООО «Ида Агро Грузия» (муниципалитет Марнеули, село Имири)

▪️ индивидуальный предприниматель Ш.Ч. (Тержола, село Сазино)

▪️ индивидуальный предприниматель Р.Ч. (Тбилиси, Московский проспект №2, объект №16)



Все они были оштрафованы в соответствии с законодательством.





Этим операторам запрещено заниматься продажей пестицидов и агрохимикатов до выполнения всех обязательных требований и прохождения необходимых процедур.





С 2019 года требования к объектам, реализующим пестициды и агрохимикаты, были ужесточены.



Для законной деятельности необходимо:

▪️ пройти процедуру признания Национальным агентством продовольствия

▪️ полностью соответствовать санитарно-гигиеническим нормам

▪️ соблюдать правила безопасности



Контроль направлен на защиту здоровья людей и безопасность сельскохозяйственной продукции.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





