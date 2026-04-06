В пенитенциарных учреждениях начался прием передач в связи с Пасхой

06.04.2026 12:19





В связи с праздником Пасхи все пенитенциарные учреждения, находящиеся в подчинении Специальная пенитенциарная служба Грузии, начинают прием передач для обвиняемых и осужденных.



Прием передач в пенитенциарных учреждениях будет возможен 8–9 апреля с 10:00 до 18:00.



«Перечень продуктов питания, которые разрешено передавать обвиняемому/осужденному в виде посылки: мясо жареное или вареное — 3 кг; курица — одна вареная и одна жареная; сыр — 2 кг; хачапури и лобиани — по 3 штуки; пасха (паска) — 2 штуки, красные яйца — 10 штук; торт без крема; огурцы и помидоры — по 3 кг.



Дополнительную информацию можно получить по горячей линии Специальной пенитенциарной службы — 1500. Специальная пенитенциарная служба обеспечивает бесперебойный процесс приема передач», — говорится в информации.





