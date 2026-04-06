В связи с праздником Пасхи в направлении Местии назначены четыре дополнительных авиарейса
06.04.2026 13:28
Компания «Объединение аэропортов Грузии», входящая в систему Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, назначила четыре дополнительных авиарейса в направлении Местии в связи с праздником Пасха.
«Дополнительные авиарейсы по направлениям местных аэропортов будут выполнены в период с 9 по 14 апреля по следующему расписанию:
9 апреля: Натахтари – Местия, вылет в 16:00; Местия – Натахтари, вылет в 17:20.
14 апреля: Натахтари – Местия, вылет в 16:00; Местия – Натахтари, вылет в 17:20.
Напомним, что стоимость билета в одну сторону по направлению Натахтари – Местия составляет 90 лари. Для детей от 0 до 3 лет перелёт бесплатный, а для детей от 3 до 12 лет действует скидка 30%. Приобрести билеты уже можно на сайте», — говорится в сообщении.
