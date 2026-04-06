В связи с праздником Пасхи в направлении Местии назначены четыре дополнительных авиарейса

06.04.2026 13:28





Компания «Объединение аэропортов Грузии», входящая в систему Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, назначила четыре дополнительных авиарейса в направлении Местии в связи с праздником Пасха.



«Дополнительные авиарейсы по направлениям местных аэропортов будут выполнены в период с 9 по 14 апреля по следующему расписанию:



9 апреля: Натахтари – Местия, вылет в 16:00; Местия – Натахтари, вылет в 17:20.



14 апреля: Натахтари – Местия, вылет в 16:00; Местия – Натахтари, вылет в 17:20.



Напомним, что стоимость билета в одну сторону по направлению Натахтари – Местия составляет 90 лари. Для детей от 0 до 3 лет перелёт бесплатный, а для детей от 3 до 12 лет действует скидка 30%. Приобрести билеты уже можно на сайте», — говорится в сообщении.







