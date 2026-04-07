По делу о взятке задержан сотрудник мэрии Гардабани


07.04.2026   16:41


По данным Следственной службы Минфина, по делу о взятке задержан главный специалист отдела надзора и технического контроля мэрии муниципалитета Гардабани.

Следствие считает, что чиновник при исполнении обязанностей потребовал и получил взятку в размере 500 ₾ (≈ $186) за подписание актов скрытых работ в рамках госзакупки.

Его задержали прямо при получении денег, средства изъяты как доказательство.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 338 УК Грузии, ему грозит от 6 до 9 лет лишения свободы


