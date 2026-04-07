Экс-глава СГБ Грузии Григол Лилуашвили оставлен под стражей

07.04.2026 19:31





Тбилисский городской суд решил оставить под стражей бывшего главу СГБ Грузии Григола Лилуашвили, задержанного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.



Таково решение судьи Нато Худжадзе.



На заседании 7 апреля также обсуждался вопрос допустимости доказательств, однако на данном этапе процесс был отложен на 22 апреля.



Напомним, бывший глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили был задержан 23 декабря 2025 года после явки на допрос в прокуратуру. Ему предъявлено обвинение по подпункту «г» части 2 и подпункту «е» части 3 статьи 338 Уголовного кодекса Грузии — получение взятки в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Наказание предусматривает лишение свободы сроком от 11 до 15 лет.





