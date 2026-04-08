Департамент природоохранного надзора усилит контроль за сжиганием отходов в ночь «Чиакоконоба»

08.04.2026 12:56





В предшествующую Пасхе светлую среду проводится традиционный обряд — «Чиакоконоба».



Во время ритуала для разжигания костров население использует различные виды муниципальных отходов. При их сжигании выделяются токсичные и канцерогенные вещества и газы, опасные для окружающей среды и здоровья людей. Под угрозой оказывается здоровье населения, особенно детей, которые активно участвуют в этом традиционном обряде.



В результате ужесточённого контроля и информационных кампаний Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, в последние годы, особенно в крупных городах, уменьшается количество правонарушений в ночь «Чиакоконоба». Несмотря на это, в ряде регионов эта традиция по-прежнему сохраняется. В связи с этим Департамент экологического надзора предупреждает население, что в соответствии с Кодексом управления отходами запрещено открытое сжигание любых видов отходов (в том числе шин, пластика, листвы).



Согласно Кодексу управления отходами, открытое сжигание муниципальных неопасных отходов — листвы, садовых/парковых отходов, бытового мусора — влечёт штраф в размере 500 лари, а в случае сжигания шин, резины и других эластомерных материалов нарушителю придётся заплатить штраф в размере 1500 лари.



Департамент экологического надзора усилит контроль в ночь «Чиакоконоба» и будет реагировать на каждое правонарушение.



Экипажи департамента осуществляют круглосуточное патрулирование по всей стране, чтобы своевременно предотвращать, выявлять и пресекать экологические правонарушения.



Кроме того, оперативное реагирование осуществляется на каждое сообщение, поступившее на горячую линию Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.







