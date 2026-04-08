Из Грузии выдворены 97 иностранных граждан
08.04.2026 13:01
Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел, в тесной координации с соответствующими подразделениями ведомства, в результате мероприятий, проведённых за последнюю неделю, выдворили из Грузии 97 иностранных граждан. Об этом сообщает МВД.
По информации ведомства, в соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам был запрещён въезд в страну.
«В результате комплексных мероприятий, проведённых миграционным департаментом, из страны были выдворены граждане Турции, Китая, Египта, Индии, Туркменистана, Пакистана, Кении, Судана, Узбекистана, Филиппин, Бангладеш, Иордании, России, Сомали, Таиланда и других государств — всего 97 человек.
В результате интенсивных комплексных мероприятий, проводимых по всей стране, количество выдворенных из Грузии нелегально находящихся лиц уже превысило 1000 человек, что с учётом статистических данных прошлых лет является беспрецедентным результатом», — говорится в распространённой информации МВД.
